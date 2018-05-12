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Belhanda 30. Saniyede Fileleri Havalandırarak Bu Sezonun En Erken Golünü Attı
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Belhanda 30. saniyede Fileleri Havalandırarak Bu Sezonun En Erken Golünü Attı

BELHANDA 30. SANİYEDE FİLELERİ HAVALANDIRARAK BU SEZONUN EN ERKEN GOLÜNÜ ATTI

Yeni Malatyaspor karşısında 30. saniyede golü atan Galatasaraylı yıldız futbolcu Younes Belhanda, Spor Toto Süper Ligde bu sezon en erken atılan golün sahibi oldu.

Tarih : 12 Mayıs 2018, 20:30
Puan Ver : Belhanda 30. Saniyede Fileleri Havalandırarak Bu Sezonun En Erken Golünü Attı(7/10)3

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında evinde Evkur Yeni Malatyaspor karşılaşan Galatasaray, maça çok hızlı başladı. Savunmanın yaptığı hatayı iyi değerlendiren Rodrigues, sağ çaprazdan ceza sahasına girdi ve uzak direğe doğru gönderdi.

BU SEZONUN EN ERKEN GOLÜ

Topa hareketlenen Belhanda, altıpas çizgisi üzerinde yerden yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı 30. saniye filelere gönderdi.

Belhanda'nın bu golün Süper Lig'de bu sezon atılmış en erken gol olarak kayıtlara geçti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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