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belhanda sağlık kontrolünden geçti

BELHANDA SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇTİ

Galatasaray'ın transfer görüşmelerine başlandığını açıkladığı Younes Belhanda, sağlık kontrolünden geçti.

Tarih : 30 Haziran 2017, 11:40
Puan Ver : Belhanda Sağlık Kontrolünden Geçti(7/10)4


Galatasaray'ın transfer görüşmelerine başlandığını açıkladığı Faslı futbolcu Younes Belhanda, sağlık kontrolünden geçti.



Galatasaray Kulübünün internet sitesinde yer alan açıklamada, 27 yaşındaki futbolcunun Bahçelievler Medical Park'ta sağlık kontrolünden geçtiği bildirildi.



Faslı futbolcunun sağlık kontrolünde Galatasaraylı yetkililerinin de hazır bulunduğu aktarıldı.



Belhanda, sarı-kırmızılı takımla bugün resmi sözleşme imzalayacak.



 



kaynak:sabah








Etiketler: Belhanda  Sağlık  Kontrolünden  Geçti    haber

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