BELLA HADİD, KIRMIZI HALIDA GÜZELLİĞİYLE HERKESİ BÜYÜLEDİ
Amerikalı manken Bella Hadid, Cannes Film Festivali'nde güzelliğiyle herkesi kendine hayran bıraktı.
Cannes Film Festivali'nde 'Ash Is Purest White' filminin gösterimine katılan Amerikalı manken Bella Hadid, kırmızı halıda herkesi büyüledi.
BELLA HADİD FIRTINASI
Bu yıl 71'incisi düzenlenen Cannes Film Festivali başladı. Festival çerçevesinde düzenlenen 'Ash Is Purest White' filminin gösterimine Amerikalı manken Bella Hadid de katıldı.
TÜM DİKKATLERİ ÜZERİNDE TOPLADI
Güzelliği ile büyüleyen ünlü model, tüm dikkatleri üzerinde toplamayı başardı.
Bella Hadid böyle görüntülendi;
Kaynak: haberinburada
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