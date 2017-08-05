BELLA HADİD, PARTİ ÇIKIŞI YERE KAPAKLANDI!
Arkadaşının doğum günü kutlaması için New York'taki lüks bir restoranda giden ünlü manken Bella Hadid, kutlama sonrası merdivenlerden inerken yere çakıldı.
2016'nın Eylül ayında podyuma çıktığı New York Moda Haftası'ndaki defilede yere düşen ünlü manken Bella Hadid, yaklaşık bir yıl sonra benzer bir talihsizlik yaşadı.
ÇIĞLIK ATARAK YARDIM İSTEDİ
Gecenin sonunda, mekanın merdivenlerinden inmeye çalışırken ayağını burkan ve yere kapaklanan Hadid, çığlıklar eşliğinde yardım istedi.
YERDEN GÜÇLÜKLE KALDIRILDI
Hadid, mekan görevlisi tarafından güçlükle yerden kaldırıldı.
Kaynak: haberinburada
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