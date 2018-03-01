BEMBEYAZ SABAHA UYANAN VATANDAŞLARIN KARLA İMTİHANI BÖYLE GÖRÜNTÜLENDİ
Vatandaşlar, sabaha karşı bembeyaz bir İstanbul'a uyandı. Aracıyla işe gidenler maddi hasarlı kazaya karışırken okula giden öğrenciler ise buzlanma yüzünden kayıp düştü.
İstanbul'da gece vakti etkili olan kar yağışı, sürücülere ve vatandaşlara zor anlar yaşattı. Buz pistine dönüşen yollarda araçlar maddi hasarlı kazalara karışırken öğrenciler ve vatandaşlar da kayarak düştü. Düşünce canı yanan çocuklar ise uzun süre ağladı.
BU KEZ YAĞAN KAR TUTUNCA BUZLANMAYA NEDEN OLDU
İstanbul'da günler öncesinden beklenen kar yağışı gece boyunca etkili oldu. Şehrin bir çok yeri beyaz örtüyle kaplanırken vatandaşlar ve sürücüler zor anlar yaşadı.
VATANDAŞLAR ZOR ANLAR YAŞADI
Yollardaki buzlanmalar nedeniyle kayan araçlar maddi hasarlı kazalara karıştı. Vatandaşlar ise Mart ayında yağan kar nedeniyle buz pistine dönen yollarda, yürümekte güçlük çekti.
ÇOCUKLAR KAYARAK DÜŞTÜ
Sabah kar sürpriziyle karşılaşan çocuklar ve veliler ise okul yolunda kayarak yere düştü. Düşünce canı yanan çocuklar uzun süre ağladı.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- 7 Kez Bıçaklanarak Öldürülen Kadının Katili, Tanıdık Çıktı! Misafir Edip Çay İkram Etmiş
- Kaçırdığı Evli Kadının Kardeşlerinden Demir Çubuklarla Dayak Yedi
- Son Dakika! Ypg Köşeye Sıkıştı, 1700 Yeni Terörist Bölgeye Gönderildi
- Damat Katliamının Detayları Ortaya Çıktı! Aile, Adliyeden Dönüyormuş
- Abd Büyükelçiliği Karşısına Asılan Dev Afişteki Terörle Mücadele Mesajı Dikkat Çekti
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Eşini Öldürdü, Kanlı Elleriyle Facebook'tan Canlı Yayın Yaptı
- Abd'den Dev Çıkarma! 43 Yıl Sonra İlk Kez Bozguna Uğradığı Ülkede
- Düşman Kardeşlerden Tarihi Adım! 7 Yıl Sonra Yüz Yüze Geldiler
- Afrin'deki Türk Askerlerine İran'dan Çirkin Suçlama!
- Ayağı Bavuluna Takıldı, Kafası Korkuluklara Sıkışarak Can Verdi!
Bu Haberle İlgili Yorumlar