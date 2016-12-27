Paris Saint Germain'de forma giyen Hatem Ben Arfa ile ilgili Fransız basını flaş bir haber geçti. İddiaya göre; Fenerbahçe'yle anlaştığı öne sürülen yıldız futbolcu devre arası transfer döneminde Paris ekibinde kalmaya karar verdi.



Fransa Ligue 1 ekiplerinden Paris Saint Germain'de forma giyen yıldız futbolcu Hatem Ben Arfa ile ilgili Fransız basını flaş bir iddia ortaya attı.







Fransız ünlü spor gazetesi L'Equipe'te yer alan haberde, Ben Arfa'nın Paris'te kalmak istediği belirtildi. Oyuncunun Paris ekibinde yavaş yavaş yer bulmasıyla birlikte devre arası transfer döneminde takımdan ayrılmak istemediği öğrenildi.







Haberde; Fransız yıldızla aralarında Fenerbahçe'nin de bulunduğu birçok takımın ilgilendiği ancak oyuncunun Türkiye'ye gitmek gibi bir düşüncesinin olmadığı iddia edildi.







kaynak:yenişafak