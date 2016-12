Fransız ve İngiliz gazeteleri, Ben Arfa'nın Fenerbahçe'ye transferi konusunda dikkat çeken haberlere imza attı.







Fenerbahçe'nin transfer listesinde yer alan Hatem Ben Arfa için Fransa ve İngiltere'den dikkat çeken haberler geldi.







Paris'in önde gelen gazetelerinden Le Parisien'in verdiği bilgiye göre Ben Arfa, yılbaşı tatili için herhangi bir yerde rezervasyon yaptırmadı. Fransız oyuncunun Paris'te kalacağı ve çalışmalarına devam edeceği belirtilirken hedefinin de ikinci devrede PSG'nin değişmezleri arasına girmek olduğu vurgulandı.







"HAZİRAN'A KADAR AYRILMAYA NİYETİ YOK"







Parisien oyuncunun son durumu ile ilgili, "Ben Arfa her gün çalışıyor ve diyetine çok dikkat ediyor. İlk devre hayal kırılığıydı ancak ikinci devre için umutsuz değil. Haziran'a kadar Paris'ten ayrılmaya niyeti yok. Takımda kalacak ve savaşacak" ifadelerini kullandı.







"PSG TEKLİFİ REDDETİ"







Öte yandan Ben Arfa için bir haber de İngiltere'de geldi. The Sun, Fenerbahçe'nin Ben Arfa için PSG'ye kiralama teklifi yaptığını ancak Fransız kulübünün bu teklifi geri çevirdiğini yazdı.







The Sun verdiği bilgileri kendi kaynaklarına dayandırdı.







PSG'ye sezon başı Nice'ten transfer olan Ben Arfa daha önce İngiltere'de Newcastle United ve Hull City'nin formasını giymişti.







kaynak:sabah