BEN ARFA RÜYASI GERÇEK OLUYOR
Galatasaray, PSG'nin yolları ayırma kararı aldığı Hatem Ben Arfa'nın transferi için bu hafta ilk teklifini yapacak.
Bruma ve Podolski gitti, Sinan Gümüş de gidiyor. Kanat rotasyonunda ciddi sıkıntı yaşayan Galatasaray'da teknik direktör Igor Tudor, bu bölgelere iki oyuncunun birden alınmasını istedi. Sofiane Feghouli transferinde mutlu sona çok yakın olan Sarı-Kırmızılılar, hafta içinde Cezayirli yıldız futbolcuyu açıklamaya hazırlanıyor.
Kanat mevkisine düşünülen bir diğer isim ise Hatem Ben Arfa. PSG'de düzenli olarak forma giyemeyen 30 yaşındaki yıldız konusunda yönetim çok ısrarcı.
3.5 MİLYON EURO'LUK YILLIK ÜCRET
Fanatik'in haberine göre; taraftarı Ben Arfa transferiyle iyice havaya sokmak isteyen Başkan Dursun Özbek, kesenin ağzını sonuna kadar açmış durumda. PSG ile 1 yıl sözleşmesi kalan başarılı futbolcunun bonservisi yüksek değil. Yıllık ücret olarak düşünülen rakam ise 3.5 milyon Euro civarında.
32 MAÇTA 4 GOL 7 ASİST
Daha önce Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın da gündemine gelen Ben Arfa, geçen sezon 32 maçta 1.136 dakika şans bulmasına rağmen 4 gol, 7 asistle oynadı. Sağ ve sol kanatta görev yapan Fransız yıldız, forvet arkasında da oynayabiliyor. Hücum bölgesinde tam bir joker olan Ben Arfa konusunda bu hafta içinde somut temaslar kurulacak.
KONOPLYANKA DEFTERİ KAPANMADI
Yehven Konoplyanka Galatasaray'ın gündeminden düşmüş değil... Schalke 04 forması giyen Ukraynalı futbolcu için yönetim önümüzdeki günlerde bir hamle daha yapacak. Öncelikli plan bu oyuncuyu 1 sene kiralık olarak takıma kazandırmak. Ancak hem futbolcuyu hem de kulübünü ikna etmek pek kolay değil. Yönetim, Ben Arfa'nın alternatifi olarak Konoplyanka'yı görüyor. Teknik direktör Igor Tudor, yapılacak takviye konusunda yönetimin aceleci davranmasını istiyor.
Kaynak: haberinburada
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