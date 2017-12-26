Hatem Ben Arfa, sözleşmesini feshetmek isteyen PSG'den 10 milyon euro tazminat talep etti.

Fenerbahçe'nin de gündeminde yer alan Hatem Ben Arfa için Fransa'da sürpriz bir gelişme yaşandı.

Paris Saint Germain'de bu sezon forma şansı bulamayan ve kazandığı yüksek ücret nedeniyle de başka bir takıma transfer olmayan Hatem Ben Arfa, sözleşmesini feshetmek için kulübünden 10 milyon euro istedi.

Paris Saint Germain ise Ben Arfa'yı devre arası transfer döneminde düşük bir bonservis bedeline elinden çıkarmak istiyor.

FENERBAHÇE VE LIECESTER CITY İLGİLENİYOR

Geçtiğimiz günlerde konuşan Ben Arfa'nın avukatı Michel Haddad da, Fransız yıldızın Ocak ayında ayrılabileceğinin sinyalini vermiş ve "Ben Arfa'nın durumu henüz belli değil. Şunu söyleyebilirim ki hiçbir takımla anlaşma sağlamadı. Ocak ayında her şey olabilir. PSG'de kalma ihtimali bile var. Vereceği karar kariyeri açısından son derece önemli. Bu nedenle en iyi tercihi yapmaya çalışıyor" ifadelerini kullanmıştı.Ben Arfa ile Fenerbahçe'nin yanı sıra Premier League'den Leicester City de ilgileniyor.

Kaynak: haberinburada