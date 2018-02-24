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Ben Doping Yapmam Yazılı Tişört Giyen Sporcu, Dopingten Men Edildi

BEN DOPİNG YAPMAM YAZILI TİŞÖRT GİYEN SPORCU, DOPİNGTEN MEN EDİLDİ

PyeongChang Kış Olimpiyatlarında doping yaptığı tespit edilen Nadezhda Sergeeva diskalifiye oldu. Rus sporcu daha önce, "Ben doping yapmam" yazılı tişörtle poz vermişti.

Tarih : 24 Şubat 2018, 19:40
Puan Ver : Ben Doping Yapmam Yazılı Tişört Giyen Sporcu, Dopingten Men Edildi(9/10)5

Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi (CAS), 2018 PyeongChang Kış Olimpiyatları'nda doping yaptığı tespit edilen Rus sporcu Nadezhda Sergeeva'yı diskalifiye etti.

CAS'tan yapılan açıklamaya göre, 23. Kış Olimpiyatları süresince Güney Kore'nin PyeongChang kentinde ofis açan CAS'ın dopingle mücadele dairesinin, Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) ve Uluslararası Kızak ve Skeleton Federasyonunun (IBSF) ortak talebiyle başlattığı soruşturma sonuçlandı. Rusya'dan olimpik sporcu statüsündeki Nadezhda Sergeeva'nın, yasaklı "trimetadion" maddesini kullandığı tespit edildi.

ELDE ETTİĞİ DERECE GEÇERSİZ SAYILDI

Açıklamada, oyunlardan diskalifiye edilen Sergeeva ile kızak branşı çiftler kategorisinde 12. olan partneri Anastasia Kocherzhova'nın elde ettiği derecenin geçersiz sayılmasına da karar verildi.

CAS, 2018 PyeongChang Kış Olimpiyatları'nda bronz madalya kazanan Rus curlingci Aleksandr Krushelnitckii'yi de doping kullandığı gerekçesiyle oyunlardan men etmiş ve derecesini silmişti.

RUSYA DOPİNG SKANDALINA KARIŞMIŞTI

Dünya Dopingle Mücadele Ajansı'nın (WADA) görevlendirdiği bağımsız komisyonun raporunda, 2011-2015 yıllarında binden fazla atletin Rusya'da devlet desteğiyle doping programından fayda sağladığı belirtilmişti. 2012 Londra Olimpiyatları'nda, Moskova'daki 2013 Dünya Atletizm Şampiyonası ve 2014 Soçi Kış Olimpiyatları'nda madalya kazanan Rus sporcuların da dopinge karıştığı paylaşılmıştı.

Bu sebeple IOC, Rusya'yı Rio 2016'nın ardından 2018 Kış Olimpiyatları'ndan da men etmiş, doping testleri temiz çıkanların ise tarafsız olarak "Rusya'dan olimpik sporcu" adıyla katılmasına izin vermişti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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