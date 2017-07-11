"BEN POLİSİM KAVGA ETMEYİN" DEDİ, DARP EDİLDİ

Adana'da emlakçı ve kiracı arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Olaya tanık olan polis memuru tarafları sakinleştirmeye çalışınca darp edildi.

Adana'da, kavga eden iki grubu ayırmaya çalışan izinli polisi darp eden 5 kişi gözaltına alındı.

KAVGA, GÜNEŞ ENERJİSİ YÜZÜNDEN ÇIKTI

Merkez Sarıçam ilçesi Atatürk Caddesi'nde emlakçı ile kiracı arasında boşalttığı evin güneş enerjisini sökmesi sebebiyle tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine olay yerinde bulunan izinli polis Celal Zenataş, kavgaya karışanları ayırmaya çalıştı.

KALABALIK, POLİS MEMURUNA TEKME VE YUMRUKLARLA SALDIRDI

Grubu yatıştıramayan Zenataş'ın, "Ben polisim, kavga etmeyin" diye bağırması üzerine öfkeli kalabalık, Zenataş'ın üzerine yürüyerek tekme ve yumruklarla saldırdı. Bunun üzerine Zenataş, beylik tabancısını çıkartarak havaya ateş etti.

POLİS MEMURU KAFASINDAN DARBE ALDI

Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kafasından darbe alan Zenataş, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekipleri, olaya karıştığı iddia edilen 5 kişiyi gözaltına aldı.

Kaynak: haberinburada