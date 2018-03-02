BENFİCA TARAFTARINDAN TALİSCA'YA ÇOK AĞIR SÖZLER
Benfica ile sözleşme imzalayan daha sonra sözleşme imzalamak zorunda bırakıldım diyen Talisca'ya Benfica taraftarından ağır eleştiri geldi.
2 yıldır kiralık olarak Beşiktaş forması giyen ve geçtiğimiz günlerde Benfica ile olan sözleşmesini 1 yıl daha uzatan Talisca, 2-2 biten Fenerbahçe maçının ardından "Beşiktaş'tan ayrılmak hiçbir zaman istemedim. Burada ben ve ailem çok mutluyuz. Sözleşme imzalamaya zorlandım" sözlerini kullanmıştı.
TALISCA SADIK OLMAMAKLA ELEŞTİRİLDİ
Benfica taraftarları ise bonservisi hala Benfica'da bulunan Brezilyalı yıldızı ağır sözlerle eleştirdi. Portekiz gazetesi A Bola'ya konuşan Benfica taraftarları, Talisca'yı sadık olmamak ile eleştirdi.
"KARİYERİNE ZARAR VERECEK!"
Portekiz ekibinin taraftarları, "Karakter yoksunluğu kariyerine zarar verecek", "Parayı nereden alıyorsan onun yanındasın. Kariyerine Türkiye'de veya Çin'de başarılar!", "Saygısızsın Talisca. Kullandığın sözlere dikkat et!" şeklinde yorumlarda bulundular.
Kaynak: haberinburada
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