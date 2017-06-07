

Adı Portekiz'in Benfica kulübüyle anılan Galatasaraylı Sinan Gümüş için açıklama geldi! Benfica'nın resmi internet sitesinden yaptığı açıklada, Portekiz kulübü Sinan Gümüş'le ilgilenmediklerini duyurdu.







Galatasaraylı futbolcunun menajeri ile görüşmediklerini, herhangi bir teklif de vermediklerini belirten Benfica, Sinan'ın listelerinde olmadığını açıkladı.



















kaynak:sabah