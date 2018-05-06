BENGÜ'NÜN MUTLU GÜNÜ! EVLİLİK YOLUNDA İLK ADIMI ATTI
İki haftadır üzerinde titizlikle çalıştığı hazırlıklarını tamamlayan Bengü, bugün Selim Selimoğlu'yla nişanlandı. Çift, isteme merasiminin ardından nişan yüzüklerini taktı.
1 yıldır aşk yaşayan Bengü-Selim Selimoğlu çifti bugün nişanlandı. Güzel haberi sosyal medya hesabından duyuran Bengü, hiçbir masraftan kaçınmadı.
ÇİFT, NİŞAN YÜZÜKLERİNİ TAKTI
Ünlü şarkıcı bu akşam aile arasında düzenlenen sade bir törenle Selimoğlu ile nişan yüzüklerini taktı. Tören için Bengü'nün İzmir'de yaşayan ailesi de İstanbul'a geldi. Bengü'ye sevgilisi geçen ay doğum gününü kutlamak için gittikleri Paris'te evlenme teklifi etmişti. Bengü ve Selim Selimoğlu 1 yıldır aşk yaşıyor.
Kaynak: haberinburada
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