Şarkıcı Bengü, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda "Doğduğum günde; birinci senemizde "evet" dedim...Bir ömür seninle ne güzel olacak." dedi.

Şarkıcı Bengü, doğum gününü sevgilisi Selim Selimoğlu ile Paris'te kutladı. Bir yıldır birlikte olan Bengü ve Selim Selimoğlu, birlikteliklerini evlilikle taçlandırmaya karar verdi.

ROMANTİK BİR YEMEKTE EVLİLİK TEKLİF ETTİ

Selimoğlu, romantik bir akşam yemeğinde Bengü'ye evlilik teklif etti.

"EVET" DEDİ

Evlilik teklifine 'Evet' cevabını veren Bengü, güzel haberi hayranlarına Instagram hesabından duyurdu.

Ünlü sanatçı, 'Doğduğum günde; birinci senemizde "evet" dedim...Bir ömür seninle ne güzel olacak' notuyla bir fotoğraf paylaştı.

ÜNLÜLERDEN TEBRİK MESAJI

Instagram paylaşımını gören Mustafa Ceceli ve Çağla Şıkel, Bengü'yü tebrik etti.

Kaynak: haberinburada