Portekiz'de Büyük Sürpriz! Porto Liderliği Kaptırdı
Survivor'da Adaya Veda Eden İsim Belli Oldu
Bengü'ye Doğum Gününde Evlilik Teklifi Sürprizi
Volkan Demirel'den 5 Gol Yiyen Genç Kaleciye Destek!
İsrail'den Vicdanın Sesine Ambargo! Utanıyorum Dedi İşten Atıldı
Fenerbahçeli Yıldızdan İtiraf: Salakça Davrandım
Ebru'nun Hatay İsyanına Demet'ten Destek: Bizi Çağırmadılar
Aziz Sancar Dev Proje İçin Kameralar Karşısına Geçti!
İsrail, Toprak Günü'nü Bitirmek İçin Suudilerden Fetva İstedi
Aykut Kocaman'dan Aziz Yıldırım'a Cevap: Her Zaman Müteşekkirim
Lavrov, Abd'nin Suriye'den Çekilecekleri Sözüne Şimdilik Bağlı Olduğunu Söyledi
69 Bin Dolar Çalan Latin Hırsızlık Çetesi Gölcük'te Yakalandı
Ahmet Hakan'ın Programında İsyan Etti: Kılıçdaroğlu'yla Da Gideriz!
Günün En Güzel Karesi! Taraftar 5 Gol Yiyen Kaleciyi Bağrına Bastı
Maç Sonu İstifa Sinyali: Başkan İle Görüşeceğim
Kayseri'de Volkan Demirel'e Yabancı Madde Yağdı
500'üncü Maçına Çıkan Volkan: Bu Forma Kutsaldır
Fenerbahçeli Soldado'dan Ortalığı Karıştıran Gol!
Fenerbahçe'ye Aatif Chahechouhe'dan Kötü Haber
Tarihi Mekanlar Hayranlık Uyandırdı! İstanbul Maviye Büründü

Bengü'ye doğum gününde evlilik teklifi sürprizi

BENGÜ'YE DOĞUM GÜNÜNDE EVLİLİK TEKLİFİ SÜRPRİZİ

Şarkıcı Bengü, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda "Doğduğum günde; birinci senemizde "evet" dedim...Bir ömür seninle ne güzel olacak." dedi.

Tarih : 03 Nisan 2018, 01:40
Puan Ver : Bengü'ye Doğum Gününde Evlilik Teklifi Sürprizi(6/10)2

Şarkıcı Bengü, doğum gününü sevgilisi Selim Selimoğlu ile Paris'te kutladı. Bir yıldır birlikte olan Bengü ve Selim Selimoğlu, birlikteliklerini evlilikle taçlandırmaya karar verdi.

ROMANTİK BİR YEMEKTE EVLİLİK TEKLİF ETTİ

Selimoğlu, romantik bir akşam yemeğinde Bengü'ye evlilik teklif etti.

"EVET" DEDİ

Evlilik teklifine 'Evet' cevabını veren Bengü, güzel haberi hayranlarına Instagram hesabından duyurdu.

Ünlü sanatçı, 'Doğduğum günde; birinci senemizde "evet" dedim...Bir ömür seninle ne güzel olacak' notuyla bir fotoğraf paylaştı.

ÜNLÜLERDEN TEBRİK MESAJI

Instagram paylaşımını gören Mustafa Ceceli ve Çağla Şıkel, Bengü'yü tebrik etti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Bengü  Ye  Doğum  Gününde  Evlilik  Teklifi  Sürprizi    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER