BENGÜ'YE DOĞUM GÜNÜNDE EVLİLİK TEKLİFİ SÜRPRİZİ
Şarkıcı Bengü, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda "Doğduğum günde; birinci senemizde "evet" dedim...Bir ömür seninle ne güzel olacak." dedi.
Şarkıcı Bengü, doğum gününü sevgilisi Selim Selimoğlu ile Paris'te kutladı. Bir yıldır birlikte olan Bengü ve Selim Selimoğlu, birlikteliklerini evlilikle taçlandırmaya karar verdi.
ROMANTİK BİR YEMEKTE EVLİLİK TEKLİF ETTİ
Selimoğlu, romantik bir akşam yemeğinde Bengü'ye evlilik teklif etti.
"EVET" DEDİ
Evlilik teklifine 'Evet' cevabını veren Bengü, güzel haberi hayranlarına Instagram hesabından duyurdu.
Ünlü sanatçı, 'Doğduğum günde; birinci senemizde "evet" dedim...Bir ömür seninle ne güzel olacak' notuyla bir fotoğraf paylaştı.
ÜNLÜLERDEN TEBRİK MESAJI
Instagram paylaşımını gören Mustafa Ceceli ve Çağla Şıkel, Bengü'yü tebrik etti.
Kaynak: haberinburada
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