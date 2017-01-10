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BENZİN FİYATLARINA ZAM YAPILDI!


BENZİN FİYATLARINA ZAM YAPILDI!
Tarih : 10 Ocak 2017, 11:31
Puan Ver : Benzin Fiyatlarına Zam Yapıldı!(9/10)7


1 Ocak 2017 (yarın) itibarıyla benzinin litre fiyatına 7 veya 8 kuruş zam gelmesi bekleniyor.



Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası(PÜİS), 11 Ocak 2017 tarihinden geçerli olmak üzere benzinde 7 veya 8 kuruş arası zam beklendiğini bildirdi.



Yeni fiyatlarla birlikte İstanbul'da benzinin fiyatının 5 lira 26 kuruşa, Ankara'da benzinin fiyatının 5 lira 31 kuruşa, İzmir'de ise benzinin fiyatının 5 lira 28 kuruşa çıkması bekleniyor.










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