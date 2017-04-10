

Benzinin litre fiyatında 10 kuruş, gazyağına fiyatlarına da 11 kuruş zam geldi.



Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası (PÜİS) açıklamasına göre benzinin litre fiyatına 10 kuruş motorin fiyatlarına da 11 kuruş zam geldi. Benzinin litre fiyatı, bu geceyarısından itibaren geçerli olacak şekilde ortalama; İstanbul'da 5,25 liradan 5,35 liraya, Ankara'da 5,31 liradan 5,41 liraya, İzmir'de ise 5,28 liradan 5,38 liraya yükselecek.



Gazyağının ise litre fiyatı 3,88 liradan 3,99 liraya yükselecek.



Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük çaplı değişiklik gösterebiliyor.







kaynak:milliyet