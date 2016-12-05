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benzin ve motorine büyük zam geliyor

BENZİN VE MOTORİNE BÜYÜK ZAM GELİYOR

PÜİS, benzin ve motorine gece yarısından itibaren 15 kuruş zam beklendiğini açıkladı. Zam sonrasında benzin fiyatları 2,5 yıl sonra yeniden 5 lirayı aşacak.

Tarih : 05 Aralık 2016, 12:59
Puan Ver : Benzin Ve Motorine Büyük Zam Geliyor(9/10)10


PÜİS, benzin ve motorine gece yarısından itibaren 15 kuruş zam beklendiğini açıkladı. Zam sonrasında benzin fiyatları 2,5 yıl sonra yeniden 5 lirayı aşacak.



Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası (PÜİS), benzin ve motorine geceyarısından itibaren 15 kuruş zam beklendiğini açıkladı.



2.5 YIL SONRA İLK KEZ



Zamla birlikte İstanbul'da 4,92-4,95 liradan satılan 95 oktan kurşunsuz benzinin litre fiyatı 5,07-5,10 liraya yükselecek. Benzinin litre satış fiyatı en son 2014 Temmuz'unda 5 lira sınırını aşmıştı. İstanbul'da 4,30-4,32 liradan satılan motorinin litre fiyatı da 4,45-4,47 lira düzeyine çıkacak.



 



kaynak:türkiye








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