

Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası'ndan (PÜİS) yapılan açıklamada, "Rafineri çıkış fiyatlarında değişiklik beklendiği için 05 Nisan 2017 tarihinden geçerli olmak üzere benzin grubunun pompa fiyatlarında 12 kuruş, motorin grubunda ise 8 kuruş zam beklenmektedir" denildi.