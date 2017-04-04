BENZİN VE MOTORİNE ZAM GELİYOR
Benzin ve motorinin pompa fiyatlarına bu gece yarısından itibaren zam yapılması bekleniyor.
Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası'ndan (PÜİS) yapılan açıklamada, "Rafineri çıkış fiyatlarında değişiklik beklendiği için 05 Nisan 2017 tarihinden geçerli olmak üzere benzin grubunun pompa fiyatlarında 12 kuruş, motorin grubunda ise 8 kuruş zam beklenmektedir" denildi.
kaynak:ahaber
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