BENZİN VE MOTORİNE ZAM
Akaryakıt dağıtım şirketleri, kur ve petrol fiyatlarındaki artışın etkisiyle, benzine 15, motorine 13 kuruş zam yaptı.
Akaryakıt dağıtım şirketleri, kur ve petrol fiyatlarındaki artışın etkisiyle, benzine 15, motorine 13 kuruş zam yaptı. Ankara'da benzinin litre fiyatı 5.29 liradan 5.44 lira'ya, İstanbul'da 5.24 liradan 5.39'a, İzmir'de 5.26 liradan 5.41 liraya yükselecek.
Motorinin litre fiyatı ise Ankara'da 4.61 liradan 4.74 liraya, İstanbul'da 4.56 liradan 4.69 liraya, İzmir'de 4.58 liradan 4.71 liraya çıkacak. Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük çaplı değişiklikler gösteriyor. Akaryakıt dağıtım şirketleri 10 Ocak'ta da benzine 7 kuruş zam yapmıştı.
kaynak:sabah
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