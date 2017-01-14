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benzin ve motorine zam

BENZİN VE MOTORİNE ZAM

Akaryakıt dağıtım şirketleri, kur ve petrol fiyatlarındaki artışın etkisiyle, benzine 15, motorine 13 kuruş zam yaptı.

Tarih : 14 Ocak 2017, 09:18
Puan Ver : Benzin Ve Motorine Zam(5/10)5


Akaryakıt dağıtım şirketleri, kur ve petrol fiyatlarındaki artışın etkisiyle, benzine 15, motorine 13 kuruş zam yaptı. Ankara'da benzinin litre fiyatı 5.29 liradan 5.44 lira'ya, İstanbul'da 5.24 liradan 5.39'a, İzmir'de 5.26 liradan 5.41 liraya yükselecek.



Motorinin litre fiyatı ise Ankara'da 4.61 liradan 4.74 liraya, İstanbul'da 4.56 liradan 4.69 liraya, İzmir'de 4.58 liradan 4.71 liraya çıkacak. Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük çaplı değişiklikler gösteriyor. Akaryakıt dağıtım şirketleri 10 Ocak'ta da benzine 7 kuruş zam yapmıştı.



 



kaynak:sabah








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