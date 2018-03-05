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Benzincide Cinsel İlişki Ölümle Bitti, Genç Kızın Sevgilisi Sert Takılmıştık Dedi

BENZİNCİDE CİNSEL İLİŞKİ ÖLÜMLE BİTTİ, GENÇ KIZIN SEVGİLİSİ SERT TAKILMIŞTIK DEDİ

ABD'li genç, benzin istasyonunda sert cinsel ilişkiye girdikten sonra sevgilisinin öldüğünü söyledi. Polisin araştırması sonucu genç kızın ağır şiddet içeren cinsel istismara maruz kaldığı anlaşıldı.

Tarih : 05 Mart 2018, 10:20
Puan Ver : Benzincide Cinsel İlişki Ölümle Bitti, Genç Kızın Sevgilisi Sert Takılmıştık Dedi(9/10)5

ABD'nin San Antonio şehrinde 19 yaşındaki ponpon kızlık yapan sevgilisini cinsel ilişki esnasında sert davranarak öldüren Mark Howerton isimli adam, tecavüz ve cinayet iddiasıyla tutuklandı.

ESKİ ERKEK ARKADAŞLARI HAKKINDA TARTIŞMIŞLAR

22 yaşındaki Howerton, Cayley Mandadi isimli kızı öldürdüğü iddiasını reddederken girdikleri sert cinsel ilişki sonucu kızın hayatını kaybettiğini ifade etti. Genç adam San Antonio'daki bir müzik festivalinde sevgilisinin eski erkek arkadaşları hakkında tartışmaya başladıklarını ve bu süre içinde Cayley isimli kızın aşırı derecede içki içtiğini ve ecstasy isimli uyuşturucunun bir çeşidi olan Molly isimli haplardan kullandığını söyledi.

BENZİN İSTASYONUNDA İLİŞKİYE GİRMEK İÇİN DURMUŞLAR

Howerton sevgilisi ile cinsel ilişkiye girmek için bir benzin istasyonunda durduklarını anlatırken, girdikleri ilişkiyi "sert" ve "kaba" olarak tanımladı ve "sert takıldık" ifadelerini kullandı. İlişkiden sonra genç kız kendisini iyi hissetmediğini söyledi. Howerton onu hemen hastaneye götürdüğünü söylese de doktorlar 19 yaşındaki kızın beyin ölümünün gerçekleştiğini ifade etti. Howerton hastane giderlerken kız arkadaşının nefes alıp vermesinin durduğunu söyledi.

GEÇMİŞTE KIZI TEHDİT ETMİŞ

Genç kızın sevgilisi polise verdiği ifadede, Howerton'ın bir zamanlar genç kızın yurt odasını darmadağın ettiğini ve onu balkondan atmakla tehdit ettiğini söyledi.

Cayley isimli kızın sevgilisinden korktuğunu defalarca söylediği öğrenildi. Adli tıptan alınan bilgiye göre, kızın vücudu baştan aşağı çürükler ve çiziklerle kaplıydı ve her iki göz kapağı da şişmiş ve çürümüştü.

BULGULAR ADAMI YALANLADI

Yaralanmaların biçiminin Howerton'ın iddia ettiği gibi sert cinsel ilişki iddiasıyla bağdaşmadığı onun yerine fiziksel şiddet içeren cinsel saldırıya benzediği ifade edildi. Howerton'ın avukatı müvekkilinin masum olduğunu iddia etti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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