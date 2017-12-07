Benzinin litre fiyatına bu gece yarısından geçerli olmak üzere 14 kuruş indirim geldi.

Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası (PÜİS), gece yarısından itibaren benzinin litre fiyatına 14 kuruş indirim geldiğini duyurdu. Motorinde ise bir değişiklik meydana olmadı.

ANKARA VE İSTANBUL'DAKİ ORTALAMA FİYATLAR

Yeni fiyat güncellenmesinin ardından benzinin litre satış fiyatı İstanbul'da ortalama 5,63 liradan 5,49 liraya, Ankara'da 5,69 liradan 5,55 liraya, İzmir'de 5,68 liradan 5,54 liraya düşecek.

Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük çaplı değişiklikler gösteriyor.

Kaynak: haberinburada