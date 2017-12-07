BENZİNE 14 KURUŞ İNDİRİM GELDİ
Benzinin litre fiyatına bu gece yarısından geçerli olmak üzere 14 kuruş indirim geldi.
Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası (PÜİS), gece yarısından itibaren benzinin litre fiyatına 14 kuruş indirim geldiğini duyurdu. Motorinde ise bir değişiklik meydana olmadı.
ANKARA VE İSTANBUL'DAKİ ORTALAMA FİYATLAR
Yeni fiyat güncellenmesinin ardından benzinin litre satış fiyatı İstanbul'da ortalama 5,63 liradan 5,49 liraya, Ankara'da 5,69 liradan 5,55 liraya, İzmir'de 5,68 liradan 5,54 liraya düşecek.
Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük çaplı değişiklikler gösteriyor.
Kaynak: haberinburada
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