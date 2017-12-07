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Benzine 14 Kuruş İndirim Geldi

BENZİNE 14 KURUŞ İNDİRİM GELDİ

Benzinin litre fiyatına bu gece yarısından geçerli olmak üzere 14 kuruş indirim geldi.

Tarih : 07 Aralık 2017, 22:40
Puan Ver : Benzine 14 Kuruş İndirim Geldi(8/10)4

Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası (PÜİS), gece yarısından itibaren benzinin litre fiyatına 14 kuruş indirim geldiğini duyurdu. Motorinde ise bir değişiklik meydana olmadı.

ANKARA VE İSTANBUL'DAKİ ORTALAMA FİYATLAR

Yeni fiyat güncellenmesinin ardından benzinin litre satış fiyatı İstanbul'da ortalama 5,63 liradan 5,49 liraya, Ankara'da 5,69 liradan 5,55 liraya, İzmir'de 5,68 liradan 5,54 liraya düşecek.

Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük çaplı değişiklikler gösteriyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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