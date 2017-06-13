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benzine 7 veya 8 kuruş indirim yapılacak

BENZİNE 7 VEYA 8 KURUŞ İNDİRİM YAPILACAK

Petrol Ürünleri işverenler Sendikası'nın (PÜİS) yaptığı açıklamaya göre, benzine bu gece yarısından itibaren indirim yapılacak.

Tarih : 12 Haziran 2017, 10:04
Puan Ver : Benzine 7 Veya 8 Kuruş İndirim Yapılacak(10/10)13


Petrol Ürünleri işverenler Sendikası'nın (PÜİS) yaptığı açıklamaya göre benzine bu geceden itibaren 7 veya 8 kuruş indirim bekleniyor.



PÜİS'in açıklaması şöyle:



13 Haziran 2017 tarihinden geçerli olmak üzere Rafineri çıkış fiyatlarındaki değişiklikten dolayı Benzin grubunda 7 veya 8 kuruş indirim bekleniyor.12-13 Haziran 2017 tarihlerinde motorin grubunda fiyat değişikliği beklenmemektedir.



 



kaynak:hürriyet








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