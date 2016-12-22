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benzine zam geliyor

BENZİNE ZAM GELİYOR

PÜİS, 23 Aralık 2016 tarihinden geçerli olmak üzere benzinde 10 kuruş fiyat artışı beklendiğini açıkladı.

Tarih : 22 Aralık 2016, 12:40
Puan Ver : Benzine Zam Geliyor(10/10)8


Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası'nın (PÜİS) yapmış olduğu açıklamaya göre 23 Aralık 2016 tarihinden geçerli olmak üzere benzinde 10 kuruş fiyat artışı bekleniyor. Ancak motorin fiyatlarında herhangi bir artış ya da indirim beklenmiyor.



Açıklamada, "23 Aralık 2016 tarihinden geçerli olmak üzere benzinde 10 kuruş fiyat artışı beklenirken, motorin fiyatlarında bir değişiklik beklenmemektedir" denildi.



 



kaynak:ahaber








Etiketler: Benzine  Zam  Geliyor    haber

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