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Benzine Zam Geliyor

BENZİNE ZAM GELİYOR

PÜİS'ten yapılan açıklamaya göre, bu gece yarısından geçerli olmak üzere benzin grubunda 7-9 kuruş artış bekleniyor.

Tarih : 13 Aralık 2017, 14:50
Puan Ver : Benzine Zam Geliyor(9/10)5

Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası'ndan (PÜİS) yapılan açıklamaya göre bu gece yarısından geçerli olmak üzere benzin grubunda 7-9 kuruş artış bekleniyor.

Motorin grubunda ise herhangi bir fiyat artışı beklenmiyor.

GEÇEN HAFTA 14 KURUŞ İNDİRİM YAPILMIŞTI

Benzin fiyatları geçtiğimiz hafta arka arkaya gelen zamların ardından dolardaki düşüşle birlikte 14 kuruş indirilmişti.

Ancak bu indirim uzun sürmedi. Benzin fiyatları gece yarısından itibaren 7-9 kuruş arasında zamlanacak.

Zamlı fiyatların ardından İstanbul'da benzinin litre fiyatı ortalama 5.57 TL'ye yükselecek.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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