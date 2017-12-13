BENZİNE ZAM GELİYOR
PÜİS'ten yapılan açıklamaya göre, bu gece yarısından geçerli olmak üzere benzin grubunda 7-9 kuruş artış bekleniyor.
Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası'ndan (PÜİS) yapılan açıklamaya göre bu gece yarısından geçerli olmak üzere benzin grubunda 7-9 kuruş artış bekleniyor.
Motorin grubunda ise herhangi bir fiyat artışı beklenmiyor.
GEÇEN HAFTA 14 KURUŞ İNDİRİM YAPILMIŞTI
Benzin fiyatları geçtiğimiz hafta arka arkaya gelen zamların ardından dolardaki düşüşle birlikte 14 kuruş indirilmişti.
Ancak bu indirim uzun sürmedi. Benzin fiyatları gece yarısından itibaren 7-9 kuruş arasında zamlanacak.
Zamlı fiyatların ardından İstanbul'da benzinin litre fiyatı ortalama 5.57 TL'ye yükselecek.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Havalimanı Personelini Taşıyan Araç İett Otobüsüne Çaptı: 8 Yaralı
- Rusya'nın Askerlerini Suriye'den Çekmesi Tsk'nın Önünü Açtı! Afrin Operasyonu An Meselesi
- 1 Yılda 7. Görüşme! Putin, Türkiye'ye Geldi
- Alperenler Ayasofya Müzesine Girip Namaz Kıldı, Amatör Kamera Anbean Kaydetti
- İsveç'te Yılın Kahramanı Ödülü 63 Yaşındaki Konyalı Fatma Anne'ye Gitti
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Trump'ın Yasağını Çiğnediler! Abd'de Transseksüeller Orduya Katılacak
- İşte Skandalın Fotoğrafı! Irak Ordusu, Ypg İle Sınır İçin Anlaştı
- Annesi El Sallayıp Uğurladı, Bakıcı Kadın Akıl Almaz Şiddete Asansörde Başladı
- Putin'in Talimatı Sonrası Rus Askerleri, Suriye'den Çekilmeye Başladı
- Gösteri İçin 62 Katlı Binaya Çıktı, Eli Kayınca Feci Şekilde Can Verdi
Bu Haberle İlgili Yorumlar