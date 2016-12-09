

GÜRÜLTÜYLE PATLADI







Patlayıcı madde Kabakçı'nın otomobilin yanına düşerek büyük bir gürültüyle patladı. Olayı gerçekleştiren kişi yada kişiler ise otomobille olay yerinden hızla uzaklaştı. Patlama sonucu otomobilde maddi hasar meydana gelirken, ihbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipler sevk edildi. Polis ekipleri olay yerinde güvenlik önlemi alarak inceleme yaptı.







HEMEN YANINDA YAKIT TANKERİ VARDI







Patlama nedeniyle kulağında geçici işitme kaybı yaşandığı öğrenilen Kabakçı da olay yerine gelen ambulansta tedavi edildi. Patlayıcı atılan otomobilin yakınında ise akaryakıt tankerinin bulunması dikkat çekti. Olay yerine yaklaşık 100 metre uzaklıkta ise Çağlayan Polis Merkezi Amirliği bulunuyor.







kaynak:hürriyet