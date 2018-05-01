BERAT KANDİLİ'NDE ELLER SEMAYA AÇILDI! CAMİLER DOLDU TAŞTI
Ramazan ayının habercisi Berat Kandili münasebetiyle yurt genelinde camiler doldu taştı.
Ramazan ayının habercisi kabul edilen Berat Kandili, 81 ilde Kur'an-ı Kerim tilaveti, mevlit ve dualarla idrak edildi. Başta Ankara, İstanbul, İzmir, Adana, Bursa ve birçok ilde akşam namazının ardından kandil dolayısıyla program düzenlendi.
"BERAT" GÜNAHLARDAN ARINMA DEMEK
Berat Kandili, 19 Mart'ta başlayan "üç aylar'ın" ikincisi şaban ayının 15'inci gecesine denk geliyor. İslam inancına göre "berat", günahlardan arınma, temize çıkma, ilahi af ve rahmete nail olma anlamlarına geliyor.
Hazreti Muhammed'in, Berat Kandili'ne ilişkin şöyle buyurduğu ifade ediliyor:
"Şaban ayının 15. gecesini ibadetle geçirin, gündüzünde de oruç tutun. Çünkü Yüce Allah, bu gece dünya semasına rahmetiyle tecelli eder ve 'Yok mu tövbe eden, tövbesini kabul edeyim. Yok mu rızık isteyen, rızık vereyim. Yok mu şifa isteyen, şifa vereyim. Yok mu başka isteği olan ona da istediğini vereyim' buyurur."
Kaynak: haberinburada
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