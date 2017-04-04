İstanbul Merkezli 4 İlde Deaş Operasyonu: 159 Gözaltı
Samsung Mühendisleri Başaramadı Ve Note 8'e Bıraktı!
Youtube Video Açıklamalarını Çevirecek
Htc Vive Fiyatında Bir Günlük İndirim
Günümüzün Otomobil Devleri Gelecekte Yok Olabilir
Facebook'a Roket İkonu Geliyor
Android İnternet Kullanımında İlk Defa Windows'u Geçti
Amazon, Twitch Üzerinde Dizi Film Yayınlayacak
Füzelerin Fırlatıldığı Gemiler Kıbrıs Açıklarında!
Olcay Şahan: Beşiktaş'a Gol Atarsam...
Kırklareli'ndeki Suç Örgütü Operasyonu
Hdp'li Milletvekili Ayşe Acar Gözaltına Alındı
'fi' Dizisini Kaç Kişi İzledi?
Hangi Tuzu Tüketmeliyiz?
Motorine Dört Günde İkinci Zam
İstanbul Tarihi Güne Hazır!
Türk Tırlarından Geçiş Ücreti Alınamaz
Meteoroloji'den Yağış Ve Kar Uyarısı Geldi
Yıldız Tilbe'nin Parası Cebine Giremeyecek!
Öksüz Ailesinden Milyonluk Himmet

berberin cinayet şüphelisi kameradan yakalandı

BERBERİN CİNAYET ŞÜPHELİSİ KAMERADAN YAKALANDI

KOCAELİ'nin Gebze İlçesi'nde berber 38 yaşındaki Murat Balta'nın yaklaşık 4 ay önce öldürülmesiyle ilgili yürütülen soruşturmada boş kovanın incelenmesi ve güvenlik kameraları sayesinde Y.L. yakalandı.

Tarih : 04 Nisan 2017, 16:40
Puan Ver : Berberin Cinayet Şüphelisi Kameradan Yakalandı(6/10)6


KOCAELİ'nin Gebze İlçesi'nde berber 38 yaşındaki Murat Balta'nın yaklaşık 4 ay önce öldürülmesiyle ilgili yürütülen soruşturmada boş kovanın incelenmesi ve güvenlik kameraları sayesinde Y.L. yakalandı.



Gebze'de berber Murat Balta, 4 ay önce kimliği belirsiz bir kişi tarafından silahla yaralanması sonucu Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Murat Balta, yaklaşık 1 ay sonra tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği tarafından oluşturulan özel ekip kamera kayıtlarından kaçan şüpheli şahsın eşkalini belirlerken, olay yerinde bulunan boş kovanın incelemesi sonucu aynı silahın başka bir yaralama olayında da kullanıldığını tespit etti. Yapılan çalışmalar sonrasında polis olayın alacak verecek meselesi nedeniyle işlendiğini tespit ederek Y.L'yi Ankara'da yakaladı. Y.L. 'Ateşli silahla kasten öldürme' suçundan Gebze Adliyesi'ne sevk edildi.



 



kaynak:haberler








Etiketler: Berberin  Cinayet  Şüphelisi  Kameradan  Yakalandı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER