BERBEROĞLU'NU CEZAEVİNDE ZİYARET EDEN KILIÇDAROĞLU: ADALETİN TECELLİ EDECEĞİNE İNANIYORUZ
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nu Maltepe Cezaevi'nde 1.5 saat ziyaret etti. Ziyaretin arından kısa bir açıklama yapan Kılıçdaroğlu, "'Adalet ağır yürür ama mutlaka hedefine varır' diye bir ifade var, biz de birgün adaletin tecelli edeceğine inanıyoruz" dedi.
"ADALETİN MAHKUM EDİLDİĞİNİ GÖRDÜK, ENİS BEY BU ÖRNEKLERDEN BİRİ"
Ziyaretin ardından açıklamalarda bulunan Kılıçdaroğlu şunları söyledi:
"Adalet saraylarda değil aslında. Üzerinde adalet sarayı yazılan binalarda bugünkü koşullarda adalet dağıtılmıyor. Adaletin mahkum edildiğini gördük. Haksız yere suçlanan insanların hapse atılması toplumun vicdanında derin yaralar açar. Enis Bey bu örneklerden birisi. Uzun süre gazetecilik yaptı. Enis Bey anılarını yazıyor.
"ADALET AĞIR YÜRÜR AMA MUTLAKA HEDEFİNE VARIR"
"Umarız adalet yerini bulur ve kısa süre içerisinde tahliye olur. Alınan karar ağır bir karar. Hukukla, adaletle bağdaşmayan bir karar. 'Adalet ağır yürür ama mutlaka hedefine varır' diye bir ifade var, biz de birgün adaletin tecelli edeceğine inanıyoruz."
Kaynak: haberinburada
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