Güzeller güzeli oyuncu Bergüzar Korel, Azize Hemşire olarak rol aldığı dizisi sezon finali yapınca kendini serin sulara bıraktı. Korel, bikinili yakalanan ünlüler kervanına katıldı.

Kanal D'de başrolü paylaştıkları "Vatanım Sensin" dizisinin çekimleri nedeniyle yorucu bir sezon geçiren Bergüzar Korel ile Halit Ergenç, yorgunluklarını Ege'de atıyor. Tatil sezonunu eşiyle birlikte Fethiye'de açan Korel, ikinci durak olarak Çeşme'yi seçti. Korel, bikinili görüntülenmekten kaçamadı.

HALİT ERGENÇ GELEMEDİ

Ünlü oyuncu önceki gün kız arkadaşlarıyla Paradiso Beach'teydi. İşleri nedeniyle Korel'e eşlik edemeyen Halit Ergenç'in de önümüzdeki günlerde Çeşme'ye geleceği öğrenildi.

İşte Bergüzar Korel'in o görüntüleri:





Kaynak: haberinburada