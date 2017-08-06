Geçen hafta Çeşme'de bikinili görüntülenen Bergüzar Korel aldığı kilolarla dikkat çekmişti.

ÖZELLİKLE DİYET YAPMIYORMUŞ

Kanal D'nin sevilen dizisi 'Vatanım Sensin'in 'Azize'si Bergüzar Korel, Çeşme'de tatilde. Aldığı fazla kilolarıyla dikkat çeken Bergüzar Korel, özellikle diyet yapmıyormuş.

DİZİDE KİLOLU OLMASI GEREKİYOR

Çünkü dizide 2 yetişkin kız annesi orta yaşlı bir kadını oynuyor. İnandırıcı olması için hafif kilo gerekiyor.

Güzel oyuncu böyle görüntülenmişti;

Kaynak: haberinburada