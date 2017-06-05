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berk oktay: boykot yok, çekimler devam ediyor!

BERK OKTAY: BOYKOT YOK, ÇEKİMLER DEVAM EDİYOR!

Fox TV'de yayınlanan Savaşçı dizisinin ekibinden bir grup ‘Başrol oyuncusu bize küfür etti. Kendisiyle çalışmayı reddediyoruz' diye isyan çıkardı, ortalık karıştı.

Tarih : 05 Haziran 2017, 12:35
Puan Ver : Berk Oktay: Boykot Yok, Çekimler Devam Ediyor!(6/10)4


Fox TV'de yayınlanan Savaşçı dizisinin ekibinden bir grup ‘Başrol oyuncusu bize küfür etti. Kendisiyle çalışmayı reddediyoruz' diye isyan çıkardı, ortalık karıştı.



'PROTESTO EDİYORUZ'

Savaşçı dizisinin setinde olay çıktı! İddialara göre dizinin yönetmeni Volkan Kocatürk ve bazı set çalışanları ile başrol oyuncusu Berk Oktay birbirine girdi. Olayın ardından Metin isimli set çalışanı, Instagram'da şu notu paylaştı: 'Berk Oktay tüm ekibe ağır hakaret ve küfür etti. Kendisiyle çalışmıyor ve onu protesto ediyoruz."



YÖNETMEN GİTTİ

Günaydın'ın ulaştığı başrol oyuncusu Berk Oktay ise krizi doğruladı: "Ekipte sadece bir kişi ile problemim vardı, o da yönetmen Volkan Kocatürk. Dün yapımcımız ile toplantı yaptık. O yönetmen ve ekibiyle yollar ayrıldı. Boykot falan yok, bir-iki kişi Instagram'da paylaşım yapmış sadece. Şu an çekimler devam ediyor."



'MESLEĞİ BIRAKIRIM'

Berk Oktay:"17 yıldır sektördeyim. Çaycıdan yönetmene kadar, birisi çıkıp hakkımda şikayette bulunursa mesleği bırakırım. Ayrıca sorun yaşadığım yönetmen Volkan Kocatürk'ten kendi ekibi de şikayetçiydi."



 



kaynak:milliyet








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