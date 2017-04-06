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BERKİN ELVAN DAVASI BAŞLADI


BERKİN ELVAN DAVASI BAŞLADI
Tarih : 06 Nisan 2017, 11:59
Puan Ver : Berkin Elvan Davası Başladı(5/10)6


Dava öncesi Berkin Elvan'ın babası Sami Elvan, annesi Gülsüm Elvan ve "Taksim Dayanışması" adlı grup adliye önünde biraraya geldi. Anne Güslüm Elvan davanın peşini asla bırakmayacaklarını söyledi.



Baba Sami Elvan da, "Berkin artık aramızda olmayacak ama çocuklarımızın başına bir daha bu işler gelmesin diye adalet arayacağız" dedi. Taksim Dayanışması adına açıklama yapan Mücella Yapıcı da, "Herpinizin önünde söz veriyoruz. Bütün bu hukuksuzluklar bitene kadar. Ülkemizin her yanındaki parklar, ormanlar orada ki çocuklar özgür kalana kadarve bütün katiller ve azmettiricileri adil yargı önüne çıkana kadar biz bu işin peşindeyiz" diye konuştu. Açıklamaların ardından ailesi ve avukatları davanın görüleceği İstanbul 17. Ağır Ceza Mahkemesi'nin duruşma salonuna çıktı.



 



kaynak:milliyet








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