

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, Berkin Elvan'ın ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada, şüpheli polis memuru F.D. hakkında "olası kastla öldürme" suçundan iddianame hazırlandı.







SORUŞTURMA TAMAMLANDI







İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Memur Suçları Bürosu savcılarından İsa Dalgıç tarafından Gezi Parkı odaklı olaylarda 16 Haziran 2013'te yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede 269 gün sonra 11 Mart 2014'te hayatını kaybeden Berkin Elvan'ın ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı.







SİLAHINI KULLANIP KULLANMADIĞINI HATIRLAMIYOR







Soruşturma sonunda hazırlanan ve İstanbul 17. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilen 11 sayfalık iddianamede, Elvan'ın anne ve babası "müşteki", polis memuru F.D. ise "şüpheli" sıfatıyla yer aldı.







İddianamede, bilirkişi ve Adli Tıp Kurumundan alınan raporlar ile tanık ve müşteki beyanlarına yer verildi. Şüpheli polis memurunun ifadesinin de bulunduğu iddianamede, polis memuru, olay tarihinde Okmeydanı'da görevlendirildiklerini, yolu trafiğe kapatan eylemcilere müdahale ettiklerini, daha sonra ara sokaklara kaçarak yeniden toplanan grupların kendilerine mukavemette bulunduğunu anlatarak, olay sırasında zet silahını kullanıp kullanmadığını hatırlamadığını iddia etti.







OLAY ANLATILDI







Gezi eylemlerinin olay günü otoyolu kapattığını, bunun üzerine olay yerine giden polislerin eylemcileri dağıtarak yolu trafiğe tekrar açtığı anımsatın iddianamede, dağıtılan eylemcilerin tekrar ara sokaklarda toplandığı ve polise mukavemette bulunduğu anlatıldı. Bunun üzerine polislerin tekrar eylemcilere müdahale ettiği, bu sırada kafasına gaz fişeği isabet eden Berkin Elvan'ın yaralanarak, hastaneye kaldırıldığı ve tedavi gördüğü sırada hayatını kaybettiği anlatıldı.







POLİSE MÜEBBET HAPİS İSTENDİ







Alınan ifadeler ve raporlar ışığında tüm deliller birlikte değerlendirildiğinde Elvan'ın başına gaz fişeği atan şahsın şüpheli polis memuru F.D. olduğunun tespit edildiği aktarılan iddianamede, şüphelinin "olası kastla öldürme" suçundan müebbet hapis cezasına çarptırılması istendi.







42 POLİSE TAKİPSİZLİK







İddianamede, olayda hayatını kaybeden Berkin Elvan'ın üzerinde 11 adet "patlayıcı torpil" bulunduğu kaydedildi.







Bu arada, soruşturma kapsamında ifadesi alınan 42 polis hakkında takipsizlik kararı verildiği belirtildi.







SORUŞTURMA SÜRECİ







Gezi Parkı odaklı olaylarda, Okmeydanı'ndaki eylemlere müdahale eden polisin attığı iddia edilen gaz bombası fişeğiyle 16 Haziran 2013'te yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede 269 gün sonra 11 Mart 2014'te hayatını kaybeden Berkin Elvan'ın yaralandığı olayla ilgili, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.







Soruşturma dosyasına ilk olarak dönemin Memur Suçları Bürosu savcılarından Adnan Çimen bakarken, savcıların yer değişiklikleri nedeniyle dosya sırasıyla bu bürodaki savcılar Abdullah Yıldırım, Seyfettin Atıcı ve Faruk Bildirici'nin sorumluluğuna verildi.







Dosyanın son olarak devredildiği savcı Bildirici, o dönem olay yerinde görev yapan İstanbul Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'ne bağlı birçok polis memurunun ifadesini aldı. Olay yerine yakın özel poliklinikte çalışan bir diş hekimi ile asistanının tanık olarak ifadesine 20 Mart 2014'te başvuran savcı Bildirici, Elvan'ın annesi Gülsüm ve babası Sami Elvan'ı da 26 Mart 2014'te dinledi.







Elvan'ın ölümüne ilişkin Adli Tıp Kurumu otopsi raporu savcılığa 21 Nisan 2014'te ulaştı. Raporda, "Otopside tanımlanan bulgulara ek olarak beyine yapılan koronal kesitlerde ventrikül sistemi genişlemiş olup, frontalden oksipital bölgeye dek parankim içi küçük çaplı kanamalar görüldüğü, kanama alanları çerçevesinde beyin kıvamı yumuşamış olarak izlendiği, beyincik ve beyin sapına yapılan kesitlerde doku kıvamında belirgin yumuşama ve kolay parçalanabilir görünüm izlenmiştir." ifadesine yer verildi. Soruşturma savcısı Bildirici'nin talebi üzerine, olay yerinde polislerin kullandığı ve Elvan'ın vurulduğu sokağın başındaki TOMA'ya monte edilmiş kamera görüntüleri, Ulusal Kriminal Büro görevlisi bilirkişisi tarafından incelendi ve analiz raporu 6 Mayıs 2014'te dosyaya sunuldu.







SORUŞTURMA SAVCISI KİRAZ ŞEHİT EDİLDİ







İstanbul Cumhuriyet Savcısı Faruk Bildirici'nin, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) kararıyla Haziran 2014'te Antalya'ya hakim olarak atanması üzerine dosya, savcı Mehmet Selim Kiraz'a devredildi.







Terör örgütü üyeleri tarafından adliyedeki odasında 31 Mart 2015'te rehin alınan Savcı Kiraz, şehit edildi. Berkin Elvan'ın ölümüne ilişkin soruşturma dosyası, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Memur Suçları Bürosu'nda görevli İsa Dalgıç'a devredildi.







Savcılığın, daha önce Ulusal Kriminal Büro'ya yaptırdığı, olay yerindeki polislerin kullandığı ve Elvan'ın vurulduğu sokağın başındaki TOMA'ya monte edilmiş kamera görüntü analizi, bu kez İstanbul Jandarma Kriminal Laboratuvarı'na incelettirildi. İncelemede, söz konusu görüntüler daha da netleştirildi. Yeni görüntüde iki şüpheli memurun göründüğü ve bu memurlardan birinin Elvan'ın ölümüne neden olduğu tespit edildi.







269 GÜN KOMADA KALMIŞTI







Berkin Elvan, 16 Haziran 2013 tarihindeki Gezi Parkı protestoları sırasında Polis tarafından atılan gaz kapsülünün başına isabet etmesi sonucu yaralanmıştı.







269 gün boyunca komada kalan 15 yaşındaki Berkin Elvan, 11 Mart 2014'te tedavi gördüğü Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetmişti.







16 KİLOYA KADAR DÜŞMÜŞTÜ







Elvan'ın ailesi çocuklarının gösterilere katılmadığını olayın ekmek almaya giderken yaşandığını söylemişti. Elvan tedavi süresince 16 kiloya kadar düşmüştü.







CENAZESİNE BİNLERCE KİŞİ KATILDI







Elvan'ın ölümünün ardından Şişli'nin Okmeydanı semtindeki bir cemevinde, binlerce kişinin katıldığı bir cenaze töreni düzenlendi.







Cenazesi, yaklaşık beş saatlik bir yürüyüşün ardından Feriköy Mezarlığı'nda toprağa verildi.







kaynak:haberler