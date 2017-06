Yönetmenliğini Sinan Çetin'in üstlendiği ve doksanlı yıllardan adından söz ettiren Berlin in Berlin filminin devamı geliyor. Güneş'ten Ahmet Döğen'in haberine göre devamı çekilecek filmin kadrosunda yer alacak olan Hülya Avşar, bu kez babaanneyi oynayacak.



SİNAN SETLERE DÖNÜYOR



Sinemaya ara veren Sinan Çetin bu filmle yeniden yönetmen koltuğuna oturacak. Çekimleri New York'ta yapılması planlanan filmde oynayacak olan Avşar, çekimler boyunca Amerika'ya uçacak. Filmin adınınsa New York in New York olacağı da iddialar arasında.







kaynak:sözcü