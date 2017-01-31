BERNA-GÖKHAN KAVGASI PANORAMA DA KONUŞULDU
Survivor 2017'nin dünkü bölümüne damga vuran Berna-Gökhan tartışması Survivor Panorama programında yorumlandı.
Survivor 2017'nin dünkü bölümüne damga vuran Berna-Gökhan tartışması Survivor Panorama programında yorumlandı. Survivor 2017'nin dünkü bölümüne damga vuran Berna-Gökhan tartışması Survivor Panorama programında yorumlandı.
kaynak:haberler
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