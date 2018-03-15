BERNA LAÇİN, ZAYIFLAMAK İÇİN GİTTİĞİ AVUSTURYA ORMANLARINDA KAYBOLDU
Zayıflamak için Avusturya'daki detoks kampına giden Berna Laçin, arkadaşıyla ormanda kayboldu.
Berna Laçin, zayıflamak için Avusturya'daki detoks kampına gitti. Kampta tanıştığı bir Türk ile yürüyüşe çıkan oyuncu beklemediği bir olayla karşılaştı.
ORMANDA KAYBOLDU
Berna Laçin ve yürüyüş arkadaşı ormanda kayboldu. Oyuncu yaşadıklarını sosyal medya hesabında takipçileri ile paylaştı.
O ANLARI SOSYAL MEDYADAN ANLATTI
Berna Laçin ormanda çektiği fotoğrafları paylaşarak şu notu düştü: "Bugün başıma neler geldi bir bilseniz! Burada bir Türk kız arkadaş buldum kendime ve "hadi dağda yürüyelim diyerek" arabayla bir dağın tepesine çıkıp, ormana daldık ve fakat kaybolduk ama ne kaybolmak! Öyle Belgrad Ormanı gibi değil burası ormanın dibi! Bir de kar suları dere yatağı oluşturmuş mu! Bir de ağaçlar devrilmiş tüm patika yollar kapanmış mı! Biz de dedik 'vuralım kendimizi dikelmesine aşağı doğru'. Ormanın içinde derelere mi girmedik, yanlış göle mi inmedik, gölün kenarından buzlu suların içinden mi dolanmadık! Dağın içinde düşe kalka 12 kilometre gitmişiz. 3.5 saatte. En son doğru gölün kenarındaki yola indik, Vivamayr'ı 3.5 km uzaktan gördük ama adım atacak halimiz kalmamıştı. Oradaki evlerden birinde oturan bir kadın ki kendisi kesin bir melek, arabasıyla bizi getirdi."
Kaynak: haberinburada
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