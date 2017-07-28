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BEŞİKTAŞ 1-0 ÖNE GEÇTİĞİ MAÇTA SAHADAN 1-4 YENİK AYRILDI


Beşiktaş 1-0 Öne Geçtiği Maçta Sahadan 1-4 Yenik Ayrıldı
Tarih : 28 Temmuz 2017, 00:00
Puan Ver : Beşiktaş 1-0 Öne Geçtiği Maçta Sahadan 1-4 Yenik Ayrıldı(5/10)1

Marbella Stadı'nda oynanan karşılaşmada Beşiktaş, ilk yarısını 1-0 önde kapattığı maçta, Las Palmas'a 1-4 yenilerek hazırlık kampı döneminde galibiyete hasret kalmaya devam etti.

BEŞİKTAŞ TEK GOLÜNÜ TOSİÇ ATTI

Beşiktaş'ın tek golünü 43. dakikada Dusko Tosiç kaydetti.

30 DAKİKA İÇERİSİNDE 4 GOL

Las Palmas'ın golleri ise 53. dakikada Viera, 67. dakikada Exposito, 75. dakikada Momo ve 84. dakikada Benito'dan geldi.

SIRADAKİ RAKİP REAL BETİS

Beşiktaş, 30 Temmuz Pazar günü Real Betis ile karşı karşıya gelecek.


 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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