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Beşiktaş, Agüero'yu Kiralamak İçin Manchester City'nin Kapısını Çaldı
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Beşiktaş, Agüero'yu Kiralamak İçin Manchester City'nin Kapısını Çaldı

BEŞİKTAŞ, AGÜERO'YU KİRALAMAK İÇİN MANCHESTER CİTY'NİN KAPISINI ÇALDI

Şampiyonlar Ligi kadrosu kurmak isteyen Beşiktaş, Manchester City'de mutsuz olan Arjantinli süper star Sergio Agüero'yu kiralamak için kulübünün kapısını çaldı.

Tarih : 12 Temmuz 2017, 22:30
Puan Ver : Beşiktaş, Agüero'yu Kiralamak İçin Manchester City'nin Kapısını Çaldı(6/10)2

Beşiktaş transfer kapsamında forvet arayışlarına devam ederken, yönetim taraftarları ayağa kaldıracak bir oyuncuyu kadroya katmak için çalışmalarını sürdürüyor. Bu bağlamda Beşiktaş son olarak Manchester City'de forma giyen Aguero'yu listeye aldı. Yıldız golcününyüksek maliyeti nedeniyle siyah beyazlı yönetim kiralık formülü üzerinde düşünerek Manchester City'nin kapısını çaldı.

Beşiktaş yönetimi önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi'nde başarılı olmak için forvet transferinde çıtayı yükseltti. Yönetim son olarak Manchester City'de forma giyen Aguero'yu listeye aldı. Yıldız golcünün yüksek maliyeti nedeniyle Beşiktaş yönetimi kiralama şartlarını sormak amacıyla Manchester City'nin kapısını çaldı.

HENÜZ SOMUT GELİŞME YOK!

Beşiktaş Aguero'nun maliyetini ve şartlarını sormak amacıyla Manchester City ile temasa geçmesine rağmen henüz bu transferde somut bir gelişme yaşanmadı. Siyah beyazlı yönetim İngiltere'den gelecek olan cevaba göre hareket etme kararı aldı.

AGUERO AYRILIK SİNYALİ VERMİŞTİ!

Manchester City'nin geçtiğimiz sezon West Ham maçının ardından Swansea karşısında da Sergio Agüero'nun Guardiola tarafından yedek bırakılmasının ardından yıldız golcü ayrılık sinyali vermişti. Aguero o dönem, "Sezonun kalan 3 aylık bölümünde takımıma yardım etmek için elimden geleni yapacağım. Daha sonra kulüpte bir yerim olup olmadığına karar vereceğim" ifadelerini kullandı.

Kaynak: FutbolArena

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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