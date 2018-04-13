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Beşiktaş, Akhisar Maçını Şovla Kazandı: 3-0
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Beşiktaş, Akhisar Maçını Şovla Kazandı: 3-0

BEŞİKTAŞ, AKHİSAR MAÇINI ŞOVLA KAZANDI: 3-0

Spor Toto Süper Ligde Beşiktaş, deplasmanda karşılaştığı Teleset Mobilya Akhisarspor'u 3-0 mağlup etti.

Tarih : 13 Nisan 2018, 22:20
Puan Ver : Beşiktaş, Akhisar Maçını Şovla Kazandı: 3-0(6/10)2

Beşiktaş 29. haftanın açılış maçında Akhisar'ı 3-0 mağlup etti ve Galatasaray - Medipol Başakşehir karşılaşmasının olduğu haftayı avantajlı bir şekilde kapattı.

Beşiktaş maça kararlı ve hızlı bir başlangıç yaparken, henüz 3. dakikada Babel'in golüyle 1-0 öne geçmeyi başardı, 20. dakikada Negredo'nun golü geldi.

BABEL SKORU BELİRLEDİ

İkinci yarıda da maça baskılı başlayan Beşiktaş 47. dakikada karşılaşmanın yıldızı olan Ryan Babel'in golüyle skoru 3-0 yaptı. Kalan dakikalarında birçok önemli fırsat bulan Beşiktaş başka gol atamayınca müsabaka 3-0 sona erdi.

Bu sonucun ardından Beşiktaş puanını 59'a yükseltirken, Akhisar 34 puanda kaldı.


 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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