BEŞİKTAŞ, AKHİSAR MAÇINI ŞOVLA KAZANDI: 3-0
Spor Toto Süper Ligde Beşiktaş, deplasmanda karşılaştığı Teleset Mobilya Akhisarspor'u 3-0 mağlup etti.
Beşiktaş 29. haftanın açılış maçında Akhisar'ı 3-0 mağlup etti ve Galatasaray - Medipol Başakşehir karşılaşmasının olduğu haftayı avantajlı bir şekilde kapattı.
Beşiktaş maça kararlı ve hızlı bir başlangıç yaparken, henüz 3. dakikada Babel'in golüyle 1-0 öne geçmeyi başardı, 20. dakikada Negredo'nun golü geldi.
BABEL SKORU BELİRLEDİ
İkinci yarıda da maça baskılı başlayan Beşiktaş 47. dakikada karşılaşmanın yıldızı olan Ryan Babel'in golüyle skoru 3-0 yaptı. Kalan dakikalarında birçok önemli fırsat bulan Beşiktaş başka gol atamayınca müsabaka 3-0 sona erdi.
Bu sonucun ardından Beşiktaş puanını 59'a yükseltirken, Akhisar 34 puanda kaldı.
Kaynak: haberinburada
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