Beşiktaş 29. haftanın açılış maçında Akhisar'ı 3-0 mağlup etti ve Galatasaray - Medipol Başakşehir karşılaşmasının olduğu haftayı avantajlı bir şekilde kapattı.

Beşiktaş maça kararlı ve hızlı bir başlangıç yaparken, henüz 3. dakikada Babel'in golüyle 1-0 öne geçmeyi başardı, 20. dakikada Negredo'nun golü geldi.

BABEL SKORU BELİRLEDİ

İkinci yarıda da maça baskılı başlayan Beşiktaş 47. dakikada karşılaşmanın yıldızı olan Ryan Babel'in golüyle skoru 3-0 yaptı. Kalan dakikalarında birçok önemli fırsat bulan Beşiktaş başka gol atamayınca müsabaka 3-0 sona erdi.

Bu sonucun ardından Beşiktaş puanını 59'a yükseltirken, Akhisar 34 puanda kaldı.

Kaynak: haberinburada