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Beşiktaş Alvaro Negredo Transferinde Sona Geldi
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Beşiktaş Alvaro Negredo Transferinde Sona Geldi

BEŞİKTAŞ ALVARO NEGREDO TRANSFERİNDE SONA GELDİ

Beşiktaş, Valencia'da forma giyen Alvaro Negredo'nun transferi için görüşmelerde sona geldi. Siyah-beyazlılar, İspanyol futbolcuyu kiralamak için Valencia ile anlaştı.

Tarih : 24 Temmuz 2017, 12:20
Puan Ver : Beşiktaş Alvaro Negredo Transferinde Sona Geldi(7/10)3

Beşiktaş'ta futbol takımı yeni sezon hazırlıklarını İspanya'da sürdürürken, siyah beyazlı yöneticiler de transferde boş durmuyor ve santrfor ile stoper transferlerinde girişimlerini sürdürüyor.

Beşiktaş, İspanyol futbolcu Alvaro Negredo için ilk girişimlerinden olumlu sonuç aldı. Beinsports'un haberine göre, Valencia kulübü 31 yaşındaki tecrübeli futbolcuyu bedelsiz kiralama konusunda onay verdi.

VALENCIA'DAN 4.2 MİLYON EURO ALIYOR

Negredo, Valencia'dan yılda 4,2 milyon Euro kazanıyor, Beşiktaş da İspanyol futbolcuya ödeyeceği bu bedeli düşünüyor. Negredo için Valencia'ya herhangi bir bedel ödenmeyeceğinden siyah beyazlılar 3,5 milyon Euro'nun üzerinde bir yıllık ödemeyi planlıyor.

ŞENOL GÜNEŞ ONAY VERİRSE NEGREDO FORMAYI GİYECEK

Negredo ile de ücret konusunda görüşmeler sürerken Beşiktaş'ta yönetimin gözü de teknik direktör Şenol Güneş'in üzerinde. Güneş'in de onay vermesi halinde bu transfer gerçekleşecek.

Bu arada stoper transferinde Eliaquim Mangala konusunda girişimlere devam ediliyor. Siyah beyazlılar 26 yaşındaki Fransız futbolcu için görüşmelerini sürdürüyor.


 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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