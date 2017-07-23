BEŞİKTAŞ, AMERİKA'DAN BEDAVAYA TRANSFER YAPIYOR
Beşiktaş, Amerika MLS ekiplerinden Orlando City'deforma giyen 22 yaşındaki Cyle Larin'i bedelsiz olarak kadrosuna katmak için çalışmalarını sürdürüyor.
ABD Major Lig ekiplerinden Orlando City forması giyen Cyle Larin için Beşiktaş'ın ısrarı devam ediyor.
FİKRET ORMAN BONSERVİS VERMEK İSTEMİYOR
Başkan Fikret Orman'ın transferiyle bizzat ilgilendiği 22 yaşındaki futbolcu, 5 ay sonra bitecek olan kontratını fesh etmeye çalışıyor. Orman, yıldız ismin alacaklarına karşılık bonservisini alıp bu oyuncunun Beşiktaş'a bedelsiz olarak kazandırılmasını istiyor.
Kaynak: Fanatik
Kaynak: haberinburada
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