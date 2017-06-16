Bir yandan transferlerle kadrosunu güçlendirmek, diğer yandan giden ve gitmesi muhtemel futbolcularının yerlerini doldurmak isteyen Beşiktaş, Moledo için düğmeye bastı.



beIN Sports'un haberine göre Panathinaikos'ta forma giyen ve bir yıl daha Yunan kulübüyle sözleşmesi olan 29 yaşındaki stoper için ilk teklifi yapan Beşiktaş olumlu yanıt aldı.



Dinamo Kiev'den stoper Domagoj Vida transferinde sıkıntı yaşayan siyah beyazlıların, moledo için temaslarını sıklaştırıp transferi sonuçlandırması bekleniyor.



Brezilya'nın Camboriu, Uniao Rondonopolis, Internacional takımlarında forma giyen Moledo, ülkesi dışında Polonya'da Odra Wodzislaw ve Ukrayna'da Metalist Kharkiv'de mücadele etti. Brezilyalı stoper son iki sezondur formaısını giydiği Panathinaikos'ta 3 gol attı.







kaynak:sabah