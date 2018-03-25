Beşiktaş, başarılı orta saha oyuncusu Atiba Hutchinson'ın sözleşmesini uzatma kararı aldı. Siyah-beyazlı kulüple olan mukavelesi sezon sonunda bitecek olan Kanadalı oyuncu, Beşiktaş'ta kalmak istediğini her fırsatta dile getiriyordu. Teknik Direktör Şenol Güneş'le de bir görüşme yapan siyah-beyazlı yönetim, tecrübeli çalıştırıcıdan olumlu rapor alınca harekete geçti. Deneyimli teknik adam, 3 sezondur neredeyse hiç vazgeçmediği ve kupa maçları dahil her karşılaşmada kullandığı Atiba'nın takımda kalmasını istedi. Şenol Güneş'in olumlu cevap vermesinin ardından, Kanadalı orta saha oyuncusuyla bir araya gelen Beşiktaş yönetimi, 35 yaşındaki futbolcuyla 1+1 yıllık anlaşmaya vardı. Önümüzdeki sezon siyah-beyazlı kulüpten yıllık 1 milyon Euro garanti ücret alacak olan Atiba, 2019-2020 sezonu için opsiyonun kullanılması durumunda, oynadığı maç başına ücret kazanacak. Beşiktaş böylece, Kanadalı oyuncunun form durumuna göre hareket edebilecek ve kendisini 2 yıllığına daha bağlamış olacak.

KENDİSİ DE ÇOK İSTİYOR

2013-2014 sezonunun başında Hollanda'nın PSV Eindhoven takımından bedelsiz olarak transfer edilen Atiba Hutchinson, 2 sezon Hırvat teknik adam Slaven Biliç'le çalıştı. Bu dönemlerde de kadrodaki istikrarıyla dikkat çeken tecrübeli oyuncu, Şenol Güneş'in göreve gelmesiyle birlikte yine vaz geçilmez oyuncuların başında geldi. Başarılı çalıştırıcı ile son 2 sezonda şampiyonluk yaşayan Atiba, sözleşmesinin sona ermesi dolayısıyla kafa karışıklığı yaşıyordu. İstanbul'da yaşamaktan mutlu olduğunu her fırsatta dile getiren 35 yaşındaki futbolcu, ailesinin de buraya uyum sağladığını ifade etti. Siyah-beyazlı takımda oynamaya devam etmek istediğini belirten Atiba, "Burası artık benim evim gibi. Çocuklarım ve eşim çok mutlular. Beşiktaş'ı ve Beşiktaş taraftarını çok seviyoruz. Türkiye'de herkes bize çok iyi davranıyor. Kalacak olmamdan dolayı mutluyum" dedi. Yapılan anlaşmanın yakın zamanda kamuyouna açıklanacağı öğrenildi. Bu sezon siyah-beyazlı forma ile 32 maça çıkan başarılı orta saha oyuncusu 2 gol ve 2 asistlik performans sergiledi. Atiba, 77 kez de Kanada Milli Takımı'nın formasını giydi ve bu maçlarda 7 gol attı.

DEMBA BA'YA YAKIN TAKİP

Ara transfer döneminde Aytemiz Alanyaspor'dan Vagner Love'u kadrosuna katan ancak istediği verimi alamayan Beşiktaş, eski golcüsü Demba Ba'yı yeniden takibe aldı. Siyah-beyazlı kulübe geri dönmek istediğini dile getiren ancak yapılan görüşmelerden sonuç çıkmadığı için Göztepe'ye transfer olan Senegalli golcü, burada iyi bir peformans gösteriyor. İzmir temsilcisi ile 7 maça çıkan 32 yaşındaki golcü, 5 gole imza attı. Performansıyla, siyah-beyazlı yöneticilerin iştahını kabartan Demba Ba'nın Göztepe ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek. Haziran ayında boşa çıkacak olan Senegalli golcü ile ilgilenmeye başlayan Beşiktaş, sezon sonunda yeni bir görüşme yapmayı planlıyor. Sakatlığı nedeniyle transferinde tereddüt yaşanan Demba Ba, bu dönemde güçlü görüntüsüyle dikkat çekiyor. Tecrübeli oyuncu, 2014-2015 sezonu başında Chelsea'den Beşiktaş'a gelmiş, 1 yıl forma giydikten sonra Çin ekibi Shanghai Shenhua'ya transfer olmuştu. Demba Ba, geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında da kiralık olarak siyah-beyazlı formayı giydi.

Kaynak: haberinburada