Fenerbahçe, Hatay'ı Geçerek Finale Yükseldi!
Beşiktaş, Avrupa'nın Devlerini Solladı!
Beyin Kanaması Geçiren Alex Ferguson, Yoğun Bakımdan Çıktı
Ysk'dan 6 Adaya Onay! İşte 24 Haziran'da Halkın Önüne Çıkacak İsimler
Yer Yerinden Oynayacak! İşte Burak Yılmaz'ın Yeni Takımı
Trump'ın Ortağı Bodrum'da Evleniyor! Düğün İçin 5 Milyon Dolar Harcadı
Uefa'dan Galatasaray'ın Durumunu Görüşecek
Sumudica, Beşiktaş Taraftarını Suçladı: Bana Tuzak Kurdular
Rezidansta Şüpheli Ölümün Kilit İsmiydi! Pizza Söyleyince Yakalandı
100 Bin İmza Süresi Sona Erdi! İşte Son Rakamlar
Aziz Yıldırım: Ali Koç'un Yanında Olmaktan Kaçmam
Muharrem İnce Ak Parti Genel Merkezi'nde! Tarihi Görüşme Başladı
Şehir Gelin Süslendi, Büyük Final Öncesi Otellerde Boş Yer Kalmadı
Leicester City'nin Yıldızı Sezon Sonu Takımdan Ayrılıyor
Türkiye Ve İran'dan Terörle Mücadele İçin Ortak Adım!
Aykut Kocaman'dan Şampiyonluk Sözleri!
Beştepe'den Beklenen Açıklama Geldi! Dolar İçin Düğmeye Basılıyor
Felipe Luis'ten Griezmann İtirafı!
Ak Parti'den Aday Adayı Olan Metin Şentürk Mülakata Girdi
Türkiye Kupası Finaline Ücretsiz Ulaşım!

Beşiktaş, Avrupa'nın devlerini solladı!

BEŞİKTAŞ, AVRUPA'NIN DEVLERİNİ SOLLADI!

Beşiktaş sahasında oynadığı son 43 maçta da yenilgi yüzü görmedi. Kara Kartal bu sonuçla Avrupa'nın dev kulüplerini geride bıraktı.

Tarih : 09 Mayıs 2018, 23:30
Puan Ver : Beşiktaş, Avrupa'nın Devlerini Solladı!(5/10)1

UEFA'nın Almanca yayım yapan resmi Twitter hesabından Beşiktaş'la ilgili bomba bir paylaşım geldi.

Siyah Beyazlılar'ın Vodafone Park'ta bugüne kadar oynadığı 43 Süper Lig maçında da yenilmemesi Avrupa futbolunun patronunun dikkatinden kaçmadı.

DEV KULÜPLERİ GERİDE BIRAKTI

Paylaşımda Beşiktaş'ın evinde yakaladığı 43 maçlık yenilmezlik serisinin hâlihazırda Avrupa'daki en uzun seri olduğu belirtirken Kara Kartal'ın Paris Saint Germain, Bayern Münih, Porto ve Barcelona'yı geride bıraktığına dikkat çekildi.

İşte kendi liglerinde oynadıkları maçlarda sahasında en uzun yenilmezlik serisine sahip 5 takım:

Beşiktaş: 43 maç

Paris Saint Germain: 41 maç

Bayern Münih: 39 maç

Porto: 35 maç

Barcelona: 34 maç

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Beşiktaş  Avrupa  Nın  Devlerini  Solladı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER