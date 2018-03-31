Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Beşiktaş evinde Aytemiz Alanyaspor'u konuk etti. Vodafone Park'ta oynanan mücadeleyi Beşiktaş 1-0 kazandı.

Müsabakada Beşiktaş adına tek golü 29. dakikada Talisca kaydetti.

BEŞİKTAŞ LİGDE 2. SIRADA

Bu sonuçla Beşiktaş ligdeki puanını 53'e yükseltti ve maç fazlasıyla Başakşehir'in önünde 2. sırada yer aldı. Aytemiz Alanyaspor ise 28 puanla 14. sırada yer aldı.

Kaynak: haberinburada