Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını dört koldan devam ettiren Beşiktaş, Real Madrid'den ayrılan dünyaca ünlü yıldız Pepe'yi transfer ederek çok önemli bir oyuncuyu kadrosuna katmıştı. Transfer çalışmalarına devam eden siyah beyazlılar son olarak, Barcelona'dan Javier Mascherano'yu gündemine aldı.

MENAJERİYLE GÖRÜŞME GERÇEKLEŞTİ

Güneş yazarı Şafak Malatya, "Beşiktaş, Barcelona'nın yıldız oyuncusu Javier Mascherano'nun menajeri Pinhas ile 14 Temmuz'da İstanbul'da görüşme gerçekleştirdi. Beşiktaş, Mascherano'yu kiralık olarak transfer etmek istiyor. Mascherano'nun Barcelona ile 1 yıllık sözleşmesi bulunuyor." dile getirdi.

Kaynak: Ajansspor

Kaynak: haberinburada