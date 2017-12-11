Beşiktaş Başkanı Fikret Orman: Bayern Münih Mutludur, Büyük Takımla Oynayacaklar
Et Ve Süt Kurumu Dondurulmuş Tavuk Satışına Başlıyor
Bayern Münih'i Korkutan Olay! Yıldız Futbolcu Trafik Kazası Geçirdi
Yks : Soru Sayısıyla Orantılı Ağırlık Geliyor
Bayern Münih Eşleşmesinden Sonra Beşiktaş'ın Hisseleri Çakıldı
Fikstür Açıklandı! İşte Beşiktaş'ı Bekleyen Büyük Tehlike
Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk Görevi Bıraktı
Battal İlgezdi'nin Suçlamaları Okununca Chp'liler İbb Meclisini Terk Etti
Denizbank Alacaklarını 11,55 Milyon Tl'ye Devretti
Irak'ın Kuzeyi 5,4'le Sallandı! Deprem Anı Kamerada
Netanyahu: Bu Karar Barışı Getirecek Dedi!
Yönetmen Mustafa Uzun'u Öldüren Figüranın İfadesi Ortaya Çıktı: Rol İçin Her Dediğini Yaptım
Adana'da Park Halindeki Otomobilin Tüm Lastikleri Çalındı
2018 Bütçesinde En Fazla Kaynak Eğitime Ayrıldı
Lactalis, Bebek Sütü Ürünlerini Geri Çağırdı
Türkiye'ye Kaçan Eski Sgd Sözcüsü Açıkladı: Pkk'lı Teröristler, Menbic'de De Deaş'la Anlaşmış
Btcturk'ten Bitcoin Alanlara Uyarı: Alım Noktasına Dikkat Edin
İşe Giderken Kabusu Yaşadı! Özel Güvenlikçi Kadının Yüzüne, Bilinmeyen Sıvı Atıp Kaçtılar
Kayserispor Başkanı Erol Bedir: Şampiyonluk Yolunda En Büyük Rakibimiz Hakemler
Tesla'nın Hızlı Şarj İstasyonlarını Türk Şirketi Gersan Elektrik Üretecek

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman: Bayern Münih Mutludur, Büyük Takımla Oynayacaklar

BEŞİKTAŞ BAŞKANI FİKRET ORMAN: BAYERN MÜNİH MUTLUDUR, BÜYÜK TAKIMLA OYNAYACAKLAR

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Bayern Münih eşleşmesi sonrası "Çantada keklik değiliz. Daha iki ay var. Onların da mutlu olması lazım büyük bir kulüple oynayacaklar." dedi.

Tarih : 11 Aralık 2017, 21:20
Puan Ver : Beşiktaş Başkanı Fikret Orman: Bayern Münih Mutludur, Büyük Takımla Oynayacaklar(9/10)5

Şampiyonlar Liginde temsilcimiz Beşiktaş, son 16 turunda Alman ekibi Bayern Münih'le eşleşti. Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Bayern Münih eşleşmesini değerlendirdi. Orman, "Mutlu olmaları lazım, büyük bir kulüple oynayacaklar." dedi.

Fikret Orman'ın açıklamaları şu şekilde:

"Hepsi zor takımlar. Kimin iyi kimin kötü olduğunu da bilmiyorum. UEFA Avrupa Ligi'nde Brugge çıkınca sevinmiştik ama elendik. Almanya Ligi'nin ikinci takımını yendik. Bayern Münih tabii zor bir takım ama biz de çantada keklik değiliz. Daha iki ay var. Biz de iyi hazırlanacağız ve umutluyum açıkçası. Onların da mutlu olması lazım büyük bir kulüple oynayacaklar. Deplasmandaki maç ile ilgili olay çıkmaması da çok önemli. Deplasman maçlarına taraftar zaten gitmeyecek. (Vida) İyi bir şeyler yapmaya gayret ediyoruz."

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Beşiktaş  Başkanı  Fikret  Orman  Bayern  Münih  Mutludur  Büyük  Takımla  Oynayacaklar    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER