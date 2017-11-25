Genelkurmay'dan Kediye İşkence Eden Askere İnceleme
Selin Ciğerci İle İlişkisi Ortaya Çıktıktan Sonra Takımdan Ayrılan Gökhan Çıra: Pişman Değilim
Dijital Oyun Cryptokitties İçin Bir Haftada 1,3 Milyon Dolar Harcandı
Türk Futbolunda Tarihi Protesto: 90 Takım Maça Çıkmayacak
Ölü Olduklarını Düşünüyorlar! Çok Nadir Görülen Bir Hastalık: Yaşayan Ölü Sendromu
Gs Başkanı Dursun Özbek: Fatih Terim'le Görüşmedik
Kediye İşkence Eden Asker Serbest Bırakıldı!
İstanbul'da 5 Bin Polisin Katıldığı Helikopter Destekli Huzur Operasyonu Düzenlendi
Devrik Liderin Öldürüldüğü Yemen'de Orduya Acil Operasyon Talimatı
Meclis Başkanı, Kılıçdaroğlu'nun İddialarıyla İlgili İlk Kez Konuştu
Ahmet Çakar: Ergün Penbe, Galatasaray'da Fatih Terim'in Yardımcısı Olacak
Ak Parti Sözcüsü Mahir Ünal: Seçim İttifakı Düzenlemesi Gündemimizde Yok
İkizler, Brad Pitt'e Benzemek İçin Defalarca Ameliyat Masasına Yattı, 160 Bin Lira Harcadı
Ak Parti'den Kılıçdaroğlu Kararı: Açıklayacağı Belgeler Gündemimizde Olmayacak
Erzincan'dan Sonra Şimdi De Ankara! Kediyi Tekmeleyerek Uzaklaştırmaya Çalıştı
Yahudilere Hakaret Eden Ümit Özat: Yanlış Anlaşıldım
İstanbul'u Kümülonimbus Sardı, Uçaklar Yakıt Kritiğine Girdi
Şırnak'ta Kuyuya Düşen 3 Kişinin Cansız Bedenine Ulaşıldı
İstanbul Banliyö Hattında Günde 1,5 Milyon Yolcu Taşınacak
Toys R Us, 26 Mağazasını Kapatıyor

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman Kılıç Kuşandı!

BEŞİKTAŞ BAŞKANI FİKRET ORMAN KILIÇ KUŞANDI!

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Evkur Yeni Malatyaspor maçı sebebiyle geldiği Malatya'da tarihi ve turistik yerleri gezerek, yöresel kıyafetler giydi.

Tarih : 25 Kasım 2017, 13:40
Puan Ver : Beşiktaş Başkanı Fikret Orman Kılıç Kuşandı!(5/10)1

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Evkur Yeni Malatyaspor maçı sebebiyle geldiği Malatya'da tarihi ve turistik yerleri gezerek, yöresel kıyafetler giydi. Orman, kuşandığı kılıçla poz verdi.

OSMANLI DÖNEMİNE AİT KIYAFETLER GİYDİ

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Süper Lig'in 13. haftasında oynayacakları Evkur Yeni Malatyaspor maçı için Malatya'ya geldi. Başkan Orman, Yönetim Kurulu Üyeleri Ahmet Ürkmezgil ve Hakan Özköse ile birlikte Malatya'nın tarihi ve turistik merkezlerini gezdi. Battalgazi Konağı'nı ziyaret eden Orman ve yöneticiler, Selçuklu ve Osmanlı dönemine ait kıyafetler giydi. Başkan Fikret Orman elindeki kılıçla basın mensuplarına poz verirken, Genel Sekreter Ahmet Ürkmezgil kılıç ve kalkan, Hakan Özköse de balta ve kalkanla fotoğraf çektirdi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Beşiktaş  Başkanı  Fikret  Orman  Kılıç  Kuşandı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER