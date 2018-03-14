BEŞİKTAŞ-BAYERN MÜNİH MAÇINDA BÜYÜK SÜRPRİZ! ALMANLAR ÖLÇÜM YAPTI
Şampiyonlar Liginde Beşiktaş'ın Bayern Münih ile karşılaştığı rövanş maçında Almanlar, desibel ölçümü yaptı.
Şampiyonlar Ligi'nde Beşiktaş'ın Bayern Münih'i ağırladığı Son 16 Turu maçında Almanlar büyük bir şaşkınlık yaşadı.
BAYERN MUNIH MAÇINA TEDBİRLİ GELDİLER
Vodafone Park'ta oynanan rövanş karşılaşmasına Alman basını da büyük ilgi gösterdi. Beşiktaş taraftarının statta yarattığı yüksek ses desibelini Leipzig maçında yaşayan Almanlar, Bayern Münih'in Vodafone Park'taki raövanşına tedbirli geldi.
Alman basın mensupları, Beşiktaş - Bayern Münih maçına desibel ölçer ile geldi. Beşiktaş taraftarının tezahürat yaptığı sırada ölçüm cihazını kullanan Alman muhabir, 100 desibel değerinde ses olduğunu sosyal medyadan paylaştı.
Kaynak: haberinburada
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